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Понедельник, 3 декабря 2018, 16:22 мск

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Слух дня: в уральском вузе, где готовят чиновников, начались кадровые чистки

Фото Google.Maps

В уральском институте управления Российской академии госслужбы при президенте РФ после прихода нового руководства началась кадровая зачистка. Как сообщают инсайдеры, из вуза спешно уволены главный бухгалтер и научный руководитель института Владимир Лоскутов. Причем последний пользовался большим авторитетом в преподавательской среде, но это его не спасло от отставки. «Им буквально выдали коробки и велели уходить по-быстрому», – рассказывают осведомленные источники. Не исключено, что будут еще увольнения.

Напомним, уральский институт РАНХиГС лихорадит с начала этого года. Сотрудники пожаловались в Москву на директора Александра Александрова. Началась масштабная проверка, по ее итогам Александров написал заявление об отставке. В августе уральский вуз возглавил 30-летний Дмитрий Репин, ранее занимавший должность замдиректора Северо-Западного института РАНХиГС. Молодой руководитель сразу приступил к смене людей на ключевых постах института. Как отмечают источники, замена кадров происходит по заданию Москвы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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