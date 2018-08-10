Новым директором уральского института РАНХиГС станет 30-летний выходец из Петербурга

С понедельника уральский институт управления Российской академии госслужбы при президенте РФ возглавит 30-летний Дмитрий Репин, ранее занимавший должность заместителя директора Северо-Западного института РАНХиГС. Об этом сообщили РИА «Новый День» информированные источники. Отставка Александра Александрова уже состоялась – вчера он написал официальное заявление.

По данным агентства, с весны в уральском институте было введено внешнее управление. Причиной стали многочисленные жалобы сотрудников вуза на директора, которые дошли до Москвы. Несколько месяцев Александров не имел права подписывать документы и управлять финансами института, пока шла проверка различных ведомств. Как сообщил источник «Нового дня», факты жалоб подтвердились, и головной вуз принял решение об отставке Александрова. Отмечается, что вопрос о кандидатах на должность директора уральского института управления обсуждался, в том числе, на недавней встрече свердловского губернатора Евгения Куйвашева и уральского полпреда Николая Цуканова.

Дмитрий Репин до назначения работал заместителем директора Северо-Западного института управления РАНХиГС. Он курировал научно-образовательную деятельность вуза, отвечал за работу спортивного центра «Виктория» и координировал взаимодействие с региональной сетью академии госслужбы. Является кандидатом социологических наук.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.08.18

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