российское информационное агентство 18+

Как на Урале нашли первую нефть

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 14 ноября 2019, 13:19 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Уральский институт управления Российской академии госслужбы при президенте РФ ждет смена руководства

Уральский институт управления Российской академии госслужбы при президенте РФ в ближайшее время ждет смена руководства. Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», его нынешний директор Дмитрий Репин уходит на повышение в Москву. По некоторым данным, у него есть шанс стать проректором вуза.

Напомним, Дмитрии Репин возглавил уральский филиал РАНХиГС в августе прошлого года. 30-летний управленец приехал работать в Екатеринбург с позиции заместителя директора Северо-Западного института.

Кто сменит Репина на должности в институте, пока неизвестно. Консультации по этому поводу уже начались. Как отмечают эксперты, существенную роль в решении данного вопроса сыграет мнение полномочного представителя президента РФ в УРФО Николая Цуканова – он входит в попечительский совет УрАНХиГС.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 14.11.19

Мигранты в Академическом сегодня бегали от полиции и ФСБ по полям. / На Урал идет сильный снегопад. / «Могут только флудить, а достойно вступить в дискуссию – нет», – претендент на бюджетные миллиарды ответил противникам Универсиады. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Новым директором уральского института РАНХиГС станет 30-летний выходец из Петербурга

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Политика, Россия,