Уральский институт управления Российской академии госслужбы при президенте РФ ждет смена руководства

Уральский институт управления Российской академии госслужбы при президенте РФ в ближайшее время ждет смена руководства. Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», его нынешний директор Дмитрий Репин уходит на повышение в Москву. По некоторым данным, у него есть шанс стать проректором вуза.

Напомним, Дмитрии Репин возглавил уральский филиал РАНХиГС в августе прошлого года. 30-летний управленец приехал работать в Екатеринбург с позиции заместителя директора Северо-Западного института.

Кто сменит Репина на должности в институте, пока неизвестно. Консультации по этому поводу уже начались. Как отмечают эксперты, существенную роль в решении данного вопроса сыграет мнение полномочного представителя президента РФ в УРФО Николая Цуканова – он входит в попечительский совет УрАНХиГС.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 14.11.19

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