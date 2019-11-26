В Уральском институте управления Российской академии госслужбы сменилось руководство (ФОТО)

Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ назначил нового директора уральского филиала академии. Им стал Руслан Долженко, до того работавший в УрГЭУ.

О назначении сообщили в пресс-службе Уральской академии госслужбы. Руслан Долженко, которому 39 лет, закончил Алтайский государственный университет по специальности «экономика труда», в 2006 – этот же университет по специальности «юриспруденция». Работал в УрГЭУ заведующим кафедрой экономики труда и управления персоналом, сотрудничал со Сбербанком и ВТБ.

Руслан Долженко. Фото с сайта УрГЭУ

«Новый День» ранее сообщал о грядущих переменах в филиале академии – Дмитрий Репин, занимавший пост директора, ушел на повышение в Москву.

Екатеринбург, служба информации

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