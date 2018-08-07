Цуканов велел Якобу помыть город и подготовиться к выборам и зиме

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов обратил внимание главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба на состояние городских улиц и тротуаров.

Как сообщили РИА «Новый День» в аппарате полпреда, Николай Цуканов похвалил мэрию за подготовку города к ЧМ-2018, но указал и на отдельные нерешенные задачи. «Полпред отметил далеко не идеальное состояние городских улиц и тротуаров. Среди других актуальных для Екатеринбурга задач полномочный представитель президента РФ назвал улучшение экологической ситуации», – рассказали в полпредстве.

Напомним, Николай Цуканов видел уральскую столицу только летом: он прилетел в Екатеринбург только 28 июня этого года, поэтому еще не видел знаменитой екатеринбургской межсезонной грязи. Как уже сообщал «Новый День», несколько лет назад эта грязь породила дискуссию в соцсети, в пылу которой теперь уже бывший мэр Евгений Ройзман заявил: «Грязь у тебя в душе» горожанину, попросившему его навести порядок.

Состояние тротуаров стало не единственной претензией полпреда к Якобу. Николай Цуканов также обратил особое внимание сити-менеджера на подготовку к отопительному сезону объектов социальной сферы и городской инфраструктуры. Кроме того, при обсуждении градостроительной политики Цуканов подчеркнул важность учета мнения населения при принятии решений, как по точечной, так и по комплексной застройке. Отдельно обсуждался ход подготовки к выборам в городскую думу. «Необходимо создать все условия для свободного волеизъявления граждан», – сказал в заключение Николай Цуканов.

Добавим, что в первый месяц своей работы на Урале новый полпред президента встречался чаще с губернатором Евгением Куйвашевым, чем с Якобом.

Екатеринбург, служба информации

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