Полпреда УрФО шокировал заросший травой Челябинск

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов прилюдно устроил выволочку мэру Челябинска Евгению Тефтелеву.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый визит нового полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округа Николая Цуканова в Челябинск начался весьма неудачно для городских властей. Г-н Цуканов весьма нелицеприятно высказался об облике города, обвинив в сложившейся ситуации мэрию.

Полпреда возмутили замеченная им по всему Челябинску нескошенная трава и находящиеся в безобразном состоянии остановки, и чиновник устроил разнос Евгению Тефтелеву, не стесняясь присутствия журналистов. «Без прессы поговорим позже. Но я проехал через весь город, трава не кошена, остановки надо в порядок приводить!» – заявил Цуканов мэру.

Евгений Тефтелев попытался оправдаться, заявив, что траву косили совсем недавно. И действительно, в понедельник,то есть два дня назад, все главы районов Челябинска рапортовали, что в городе по графику идет третий этап кошения травы. Но подобный подход Николая Цуканова явно не устроил. «Надо косить пять раз, косите пять раз!» – озадачил полпред мэра Челябинска.

Отметим, что Евгений Тефтелев оказался не первым главой города, получившим отповедь от полпреда по поводу состояния улиц вверенного ему муниципалитета. Буквально вчера, 7 августа, аналогичный разговор у Николая Цуканова состоялся с главой администрации Екатеринбурга Александром Якобом:полпред велел сити-менеджеру помыть город. Екатеринбуржцы после этого заметили, что г-н Цуканов еще не видел город осенью.

Челябинск, Виктор Елисеев

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