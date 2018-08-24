Ленинский суд снял с выборов в ЕГД Партию пенсионеров

Сегодня Ленинский районный суд по исковому требованию ЛДПР отменил регистрацию списка кандидатов в гордуму Екатеринбурга от Партии пенсионеров.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», после первого заседания, которое состоялось вчера, произошла смена состава сторон. Ответчиком вместо избирательной комиссии Екатеринбурга стало региональное отделение РППС, а избирком был переквалифицирован в «заинтересованные лица». Еще одним заинтересованным лицом стало федеральное руководство РППС в лице своего представителя Михаила Пальченко. Последний полностью поддержал исковые требования ЛДПР – отменить регистрацию списка кандидатов от РППС в Екатеринбургскую городскую думу.

Все судебные прения были построены на том, как правильно вычислить кворум при проведении собрания регионального отделения. Выяснилось, что в январе 2018 года федеральное руководство Партии пенсионеров распустило все местные отделения и обязало руководителей региональных отделений организовать перерегистрацию всех проживающих на их территории членов партии, которые числились в федеральном реестре. По состоянию на начало 2018 года в Свердловской области их было 861. За первое полугодие перерегистрацию прошли только 27, причём ещё трое впоследствии вышли (в том числе бывший лидер свердловских «пенсионеров» Дмитрий Сергин). В собрании, избравшем Евгения Зяблицев руководителем отделения, приняли участие 17 зарегистрированных членов партии. Согласно уставу, для кворума необходимо присутствие 50 процентов. На этом основании представитель регионального отделения Александр Кислых утверждал, что все принятые в Екатеринбурге решения легитимны.

ЛДПР и представитель центрального аппарата партии на это утверждали, что Сергин, а впоследствии Зяблицев, сознательно не информировали 800 членов партии о необходимости перерегистрации, с целью захватить власть в отделении.

По словам Кислых, отправить письма всем 860 членам партии не было физической возможности, поэтому информация была направлена руководителям 27 районных отделений для того, чтобы те довели ее до сведения рядовых партийцев. Представитель РППС на это возразил, что полномочия руководителей районных отделений были прекращены еще в январе, а потому они не были обязаны никому ничего передавать.

Представитель горизбиркома самостоятельных требований не выдвигал, но обратил внимание суда, что федеральное руководство Партии пенсионеров осознанно идёт на то, чтобы лишить избирателей Екатеринбурга возможности проголосовать за ее список, и это нарушает их избирательные права.

Отметим интересную деталь: даже судья обратила внимание на то, что в распоряжении ЛДПР оказалось большое количество внутренних документов РППС. Но представитель центрального аппарата партии не стал скрывать, что жириновцы получили их от его коллеги-«пенсионера».

Вернувшись из совещательной комнаты, суд постановил: исковые требования ЛДПР удовлетворить. Ответчик намерен обжаловать решение.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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