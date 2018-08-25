На выборах в гордуму Екатеринбурга из бюллетеней вычеркнут еще одну партию

Партия «Гражданская платформа», вероятно, не будет участвовать в выборах в екатеринбургскую гордуму. Более половины представителей списка отозвали свои кандидатуры.

Решение об исключении кандидатов от «Гражданской платформы» будет принято в понедельник в избиркоме. Партию будут снимать из-за слишком большого числа кандидатов, «убежавших» с выборов – 27 человек отозвали свои кандидатуры, это более 50 % участников. В таком случае партия снимается с выборов «автоматически».

Напомним, накануне Ленинский районный суд по исковому требованию ЛДПР отменил регистрацию списка кандидатов в гордуму Екатеринбурга от Партии пенсионеров. При этом бюллетени к выборам уже напечатаны – теперь сотрудники избирательных комиссий будут в них вручную вычеркивать или заклеивать названия партий.

Екатеринбург, служба информации

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