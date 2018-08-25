российское информационное агентство 18+

Post Mundial

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 25 августа 2018, 12:12 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд, Спецпроекты

На выборах в гордуму Екатеринбурга из бюллетеней вычеркнут еще одну партию

Партия «Гражданская платформа», вероятно, не будет участвовать в выборах в екатеринбургскую гордуму. Более половины представителей списка отозвали свои кандидатуры.

Решение об исключении кандидатов от «Гражданской платформы» будет принято в понедельник в избиркоме. Партию будут снимать из-за слишком большого числа кандидатов, «убежавших» с выборов – 27 человек отозвали свои кандидатуры, это более 50 % участников. В таком случае партия снимается с выборов «автоматически».

Напомним, накануне Ленинский районный суд по исковому требованию ЛДПР отменил регистрацию списка кандидатов в гордуму Екатеринбурга от Партии пенсионеров. При этом бюллетени к выборам уже напечатаны – теперь сотрудники избирательных комиссий будут в них вручную вычеркивать или заклеивать названия партий.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 25.08.18

В Краснотурьинске обследуют 240 новорожденных из-за уборщицы с туберкулезом. / Действующего депутата гордумы Смолина сняли с выборов по требованию «яблочника». / 13-летний конструктор и его друзья получили по «Армате» (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Ленинский суд снял с выборов в ЕГД Партию пенсионеров

Метки / Выборы в ЕГД 2018

Действующего депутата гордумы Смолина сняли с выборов по требованию «яблочника»

Ленинский суд снял с выборов в ЕГД Партию пенсионеров

Борясь за участие в выборах, «пельмешка» Юлия Михалкова позвала на помощь полицейский главк (ФОТО)

Избирком Екатеринбурга получил 1,5 миллиона бюллетеней для выборов в гордуму

Наблюдать за выборами в Екатеринбурге будут несколько тысяч человек

Первые предвыборные дебаты на радио оказались под угрозой срыва

Куйвашев отстранил от должности Олега Кагилева

Участники выборов ищут защиты от криминала у полпреда, но не у губернатора: «У него нет инструментов» (ФОТО)

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Выборы, Политика, Россия, Выборы в ЕГД 2018,

Новости партнеров