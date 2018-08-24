Действующего депутата гордумы Смолина сняли с выборов по требованию «яблочника»

Чкаловский районный суд Екатеринбурга отменил регистрацию кандидата-самовыдвиженца Александра Смолина, депутата ЕГД уходящего созыва. Информацию о снятии Смолина РИА «Новый День» подтвердили в горизбиркоме. Напомним, решение о регистрации кандидата-самовыдвиженца Александра Смолина оспорил его соперник из «Яблока» Роман Евдокимов.

По версии истца, подписи избирателей в поддержку Смолина могли быть подделаны. Отметим, что в уходящем составе Александр Смолин представлял «Справедливую Россию», а в июне участвовал в праймериз «Единой России», но в итоге решил пойти на выборы как самовыдвиженец, для чего ему пришлось собирать подписи. Это и стало для него роковым. Напомним, это уже третий «выборный» суд за сегодняшний день. Сначала в Ленинском райсуде по заявлению ЛДПР был снят с выборов список Партии пенсионеров, а потом облсуд отклонил апелляцию Юлии Михалковой, которую ранее снял с выборов тот же Ленинский райсуд.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 24.08.18

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