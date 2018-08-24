Избирком Екатеринбурга получил 1,5 миллиона бюллетеней для выборов в гордуму

Избирком Екатеринбурга получил отпечатанный тираж бюллетеней для выборов депутатов нового созыва городской думы. Общее число избирательных листов составило 1 миллион 577 тысяч штук, все они переданы территориальным и окружным комиссиям.

В день выборов 9 сентября екатеринбуржцы будут голосовать по двум бюллетеням: в фиолетовом указаны партийные списки кандидатов, в розовом – кандидаты по округам. Как ранее отмечал глава городского избиркома Илья Захаров, степень защиты избирательных документов от подделок сравнима с той, что применяется в изготовлении денежных банкнот или ценных бумаг.

Стоит отметить, что если список кандидатов в гордуму изменится (это может случиться в связи со сменой регионального руководства Партии пенсионеров), то члены УИК будут редактировать бюллетени вручную, то есть вычеркивать фамилии.

В ближайшее время часть готовых бюллетеней будет передана в участковые комиссии для проведения досрочного голосования, которое начнется 29 августа. Основной тираж будет доставлен в участки за три-пять дней до единого дня голосования.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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