Свердловский избирком: досрочно голосующих граждан ждет дополнительная проверка

Глава избиркома Свердловской области Валерий Чайников выступил категорически против использования мобилизующих технологий во время досрочного голосования на муниципальных выборах. Чтобы исключить случаи искусственного повышения явки, участковые комиссии будут дополнительно проверять голосующих.

«Мы даем установку всем участковым комиссиям, что каждый гражданин, который придет досрочно голосовать, должен представить надлежащее подтверждение уважительной причины его отсутствия в единый день голосования. А уважительная причина определяется в законе. Это не так, как раньше получали открепительное удостоверение по желанию. У комиссий есть право в течение суток попросить гражданина представить это подтверждение и оценить уважительность причины отсутствия, а потом принять решение – дать возможность досрочно проголосовать или не дать. Может быть, до некоторых технологов, которые собираются организовать массовое досрочное голосование, дойдет, что мы будем категорически этому препятствовать», – заявил Чайников сегодня на пресс-конференции.

Он также подчеркнул, что дополнительная проверка никак не влияет на защиту активного избирательного права, так как досрочное голосование – это исключение из общего правила. Те избиратели, которые действительно не смогут проголосовать 9 сентября из-за командировки или отъезда по месту жительства, без проблем смогут это сделать заранее.

Добавим, что досрочное голосование на муниципальных выборах пройдет с 29 августа по 8 сентября включительно. Жители Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Качканара выберут новые составы местных дум. В трех сельских поселениях Камышловского района (Галкинское, Восточное, Обуховское) помимо депутатов будут избраны главы МО. Еще в девяти муниципалитетах пройдут дополнительные и повторные выборы в местные думы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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