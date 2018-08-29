В Свердловской области началось досрочное голосование

В 15 муниципалитетах Свердловской области сегодня стартует досрочное голосование на местных выборах, которое продлится по 8 сентября включительно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», свердловский избирком настоятельно рекомендовал участковым комиссиям требовать от избирателей подтверждения уважительной причины их отсутствия в единый день голосования – 9 сентября. Это могут быть билеты на поезд или самолет, турпутевка, справка с работы либо другие документы. УИК вправе не разрешить гражданину голосовать досрочно, если сочтет его доказательства неубедительными – в таком случае будет составлен официальный отказ. Как ранее объяснял руководитель облизбиркома Валерий Чайников, дополнительные проверки нужны, чтобы предотвратить искусственную мобилизацию избирателей и другие грязные технологии.

Кроме того, с завтрашнего дня, 30 августа, начнется период, когда избиратли смогут заявить о желании проголосовать на дому – для тех, кто самостоятельно не сможет 9 сентября прийти на участок. Просьбы о голосовании на дому можно передать через родственников, соседей, знакомых, работников социальных служб до 14 часов 9 сентября. В день голосования члены участковой комиссии с переносным ящиком будут выезжать на дом к избирателям.

Напомним, жители Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Качканара выбирают новые составы местных дум. В трех сельских поселениях Камышловского района (Галкинское, Восточное, Обуховское) помимо депутатов избираются главы МО. Еще в девяти муниципалитетах проходят дополнительные и повторные выборы в местные думы.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 29.08.18

29 августа в Свердловской области ожидаются следующие события. / «Пенсионеры» обжаловали свое снятие с екатеринбургских выборов. / Путин назначил в УрФО несколько высокопоставленных силовиков. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»