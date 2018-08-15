На выборах гордумы Екатеринбурга бюллетени будут розовыми и фиолетовыми

В Екатеринбурге начался процесс печати бюллетеней для выборов депутатов городской думы. Всего планируется изготовить свыше 1,5 миллиона избирательных документов. Напомним, в единый день голосования 9 сентября горожане получат на участке два бюллетеня: один для голосования за партийный список кандидатов, второй – для выбора кандидата по одномандатному округу.

Как сообщили в пресс-службе городского избиркома, бюллетени предусматривают сразу несколько способов защиты, исключающих возможность их копирования и размножения вне авторизованной типографии. «Партийные» содержат фиолетовую защитную сетку, по одномандатным округам – розовую. Разные цвета позволят различать виды бюллетеней как избирателям, так и наблюдателям, которые будут работать на участках 9 сентября.

«Изготовление бюллетеней – значимая часть кампании. Необходимо обеспечить беспрецедентную безопасность всех процедур печати, передачи, хранения этих документов.

Считаю, что по совокупности мер защиты бюллетени, предназначенные для проведения наших муниципальных выборов, сравнимы с банкнотами или документарными ценными бумагами», – прокомментировал глава комиссии Илья Захаров.

Добавим, что часть отпечатанных бюллетеней поступит на избирательные участки не позднее 27 августа – для проведения досрочного голосования. Основной тираж будет доставлен в УИКи до 6 сентября.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 15.08.18

Градсовет по храму-на-драме все же состоится. Минстрой представил рендеры (СКРИНЫ). / Дацюк не приедет в Екатеринбург на вручение звания «Почетный гражданин». / В Екатеринбурге на День города будут дежурить врачи на сигвеях. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»