Зяблицев низложен. Партию пенсионеров пытаются снять с екатеринбургских выборов

Партия пенсионеров, возможно, не будет принимать участие в выборах депутатов екатеринбургской городской думы: руководство регионального отделения признано нелигитимным.

Как сообщил РИА «Новый День» зампредседателя партии Владимир Ворожцов, сегодня президиум центрального совета РППС отменил решение собрания регионального отделения от 28 июня об избрании Евгения Зяблицева его председателем: на конференции, где его выбрали, присутствовали всего 17 человек более чем из 800. Все решения свердловской ячейки, принятые под его руководством, в том числе – выдвижение списка кандидатов в ЕГД, также должны быть отменены. Но решение о снятии списка с выборов должен принимать горизибрком Екатеринбурга.

Сам Евгений Зяблицев не сдается. Он заявил РИА «Новый День», что будет оспаривать решение президиума партии в суде. Кроме того, он считает, что избирком не обязан снимать его список с выборов, так как отозвать список имеет право только то избирательное объединение, которое его выдвинуло – то есть Свердловское региональное отделение.

Напомним, в минувшую пятницу свердловских «пенсионеров» навестил зампред партии Владимир Ворожцов. Он рассказал «Новому Дню», что в центральный совет партии из Екатеринбурга поступали тревожные сигналы. Жалобы сводились к следующему: во-первых, приглашение на собрание, утвердившее новый состав президиума отделения, получили единицы. Во-вторых, после смены руководителя реготделения одновременно на 100 % сменился состав президиума, что выглядит странно. И в-третьих, среди кандидатов в гордуму от РППС якобы есть члены других партий. Добавим, что сегодня днем с официального сайта «Партии пенсионеров» исчезла страница отделения в Свердловской области.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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