РППС могут снять с екатеринбургских выборов послезавтра. Свои же товарищи

Руководитель свердловского отделения Партии пенсионеров Евгений Зяблицев сегодня встретился лицом к лицу с приехавшим из Москвы партийным «ревизором» Владимиром Ворожцовым. Стороны публично обозначали свои позиции. Результат на текущий момент неутешителен: риск снятия списка с выборов в ЕГД все-таки существует.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на встречу с заместителем председателя ЦС партии Владимиром Ворожцовым в гостиницу «Большой Урал» приехали чуть больше десятка представителей местных отделений и несколько журналистов. Приехал и сам Зяблицев, подозревающий, что цель визита московского гостя – смена руководства регионального отделения. Однако более трех часов Владимир Ворожцов излагал свой взгляд на повышение пенсионного возраста, цитировал Сталина, рассуждал об экономике, ЖКХ и комментировал «дело Скрипалей».

Наконец Зяблицев не выдержал и открыто обвинил однопартийца в том, что он приехал, чтобы по просьбе «Единой России» найти предлог для снятия РППС с екатеринбургских выборов. «Чего только о себе не узнаешь. А в Новосибирск я зачем еду?» – благодушно поинтересовался Ворожцов. Зяблицев признал, что этого он не знает. Вскоре после этого встреча завершилась без принятия каких-либо конкретных решений.

После этого в разговоре с корреспондентом РИА «Новый День» Ворожцов признал, что хоть поездка и плановая, в последние месяцы в центральный совет партии из Екатеринбурга поступали тревожные сигналы. Жалобы сводились к следующему: во-первых, приглашение на собрание, утвердившее список кандидатов в ЕГД, получили единицы. Во-вторых, после смены руководителя реготделения одновременно на 100 % сменился состав президиума. И в-третьих, среди кандидатов от РППС якобы есть члены других партий. Все эти факты сейчас проверяются. «Но решение (об отзыве списка с выборов) в любом случае буду принимать не я. Его может принять только президиум центрального совета партии. Лично я – за участие партии в выборах, а Зяблицева я в Москве всегда защищал», – подчеркнул Ворожцов. Он также опроверг предположение, что в президиум партии обращался с какими бы то ни было просьбами губернатор Евгений Куйвашев.

Таким образом, вероятность того, что партию пенсионеров с екатеринбургских выборов снимут решением собственного президиума, по-прежнему остается. Источники РИА «Новый День» предполагают, что это может быть сделано уже в ближайшее воскресенье.

Добавим, что последний срок, в который партия может отозвать свой список кандидатов, – 3 сентября.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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