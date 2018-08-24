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Пятница, 24 августа 2018, 10:55 мск

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Борясь за участие в выборах, «пельмешка» Юлия Михалкова позвала на помощь полицейский главк (ФОТО)

Свердловский областной суд объявил перерыв в рассмотрении апелляционной жалобы актрисы «Уральских пельменей» и кандидата Юлии Михалковой на решение Ленинского райсуда снять ее с выборов в гордуму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в сегодняшнем заседании было заявлено два ходатайства. Первое подала представитель истца, кандидата от РППС Рустэма Казыханова Ольга Черемных. Она попросила время, чтобы ознакомиться с текстом апелляционной жалобы Юлии Михалковой. Ходатайство поддержал представитель ответчика – городской избирательной комиссии. Как выяснилось, ни представители Партии пенсионеров, ни представители избиркома этой жалобы в глаза не видели. Суд его удовлетворил, сверившись с материалами дела: там значится, что документ был отправлен сторонам «Почтой России», но отметки о его получении нет.

Павел Невольниченко

Второе ходатайство заявил представитель Михалковой Павел Невольниченко. Он попросил привлечь ГУ МВД по Свердловской области для повторной проверки данных 14 избирателей, чьи подписи в суде первой инстанции были признаны недействительными после проверки екатеринбургским отделением полиции № 5. По его мнению, не исключено, что в первый раз сотрудники полиции ошиблись. Представитель истца возразила, но суд встал на сторону защитника актрисы.

Представитель истца Ольга Черемных

В деле объявлен перерыв до 15:00. Если к этому времени ГУ МВД не успеет проверить подписи 14 «спорных» избирателей, представители Михалковой будут настаивать на новом переносе слушания.

Напомним, 13 августа Ленинский райсуд признал незаконным решение окружного избиркома о регистрации Михалковой. Истец – соперник актрисы по выборам, кандидат от Российской партии пенсионеров Рустэм Казыханов – представил в суд не только данные о проверке полицией представленных Михалковой подписей, но и выводы самостоятельно привлеченного эксперта-почерковеда Бориса Клюева. По итогам судебного заседания число недействительных подписей, поданных в поддержку Михалковой, увеличилось на 14 штук – достаточно, чтобы процент допустимого брака был превышен.

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