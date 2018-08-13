Юлию Михалкову по суду сняли с выборов

На выборах депутатов городской Думы Екатеринбурга стало ещё одним участником меньше. По суду отменена регистрация кандидатки Юлии Михалковой – известной актрисы, участницы шоу «Уральские пельмени». Глава избирательной комиссии Екатеринбурга Илья Захаров факт отмены регистрации Михалковой в беседе с корреспондентом «Нового Дня» подтвердил, однако причину снятия не назвал, так как мотивировочной части он ещё не получил. По итогам последних дней, из общего числа заявившихся на выборы в гордуму кандидатов вышли из борьбы уже 10 человек.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 13.08.18

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