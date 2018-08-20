Дело о снятии с выборов «пельмешки» Юлии Михалковой пересмотрит облсуд

Свердловский облсуд рассмотрит апелляционную жалобу актрисы шоу «Уральские пельмени» Юлии Михалковой на решение Ленинского райсуда о снятии ее с выборов в гордуму.

Как сообщили РИА «Новый День» в облсуде, апелляция уже поступила в инстанцию, заседание будет назначено в ближайшее время.

Напомним, в прошлый понедельник суд признал незаконным решение окружного избиркома о регистрации Михалковой. Истец – соперник актрисы по выборам, кандидат от Российской партии пенсионеров Рустэм Казыханов – представил в суд не только данные о проверке полицией представленных Михалковой подписей, но и выводы самостоятельно привлеченного эксперта-почерковеда Бориса Клюева. По итогам судебного заседания число недействительных подписей, поданных в поддержку Михалковой, увеличилось настолько, что процент допустимого брака был превышен.

Тем не менее, «пельмешка» не сдается: уже после решения суда первой инстанции она напечатала и распространила агитационные материалы.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 20.08.18

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