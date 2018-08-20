российское информационное агентство 18+

Post Mundial

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 20 августа 2018, 11:15 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд, Спецпроекты

Дело о снятии с выборов «пельмешки» Юлии Михалковой пересмотрит облсуд

Свердловский облсуд рассмотрит апелляционную жалобу актрисы шоу «Уральские пельмени» Юлии Михалковой на решение Ленинского райсуда о снятии ее с выборов в гордуму.

Как сообщили РИА «Новый День» в облсуде, апелляция уже поступила в инстанцию, заседание будет назначено в ближайшее время.

Напомним, в прошлый понедельник суд признал незаконным решение окружного избиркома о регистрации Михалковой. Истец – соперник актрисы по выборам, кандидат от Российской партии пенсионеров Рустэм Казыханов – представил в суд не только данные о проверке полицией представленных Михалковой подписей, но и выводы самостоятельно привлеченного эксперта-почерковеда Бориса Клюева. По итогам судебного заседания число недействительных подписей, поданных в поддержку Михалковой, увеличилось настолько, что процент допустимого брака был превышен.

Тем не менее, «пельмешка» не сдается: уже после решения суда первой инстанции она напечатала и распространила агитационные материалы.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 20.08.18

На Синих Камнях больше недели нет холодной воды – коммунальщики чистят трубы. / На территории Медгородка построят храм. / На Эльмаше из-за пожара в девятиэтажке эвакуировали 50 человек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Юлию Михалкову по суду сняли с выборов

Метки / Выборы в Крыму

На Украине впали в истерику из-за визита Путина в Крым

В Одессе заблокировали участок для голосования в консульстве России

Госдеп США не удивил: Вашингтон не признает думские выборы в Крыму

Чей Крым: что вы знаете о территории своей страны? (ТЕСТ)

Противостояние федеральной и местной власти в Крыму уже началось

Крымские «единороссы» могут пойти на выборы с портретом Путина

Крымчан лишат возможности избирать депутатов райсоветов и мэров городов

Избирательная система Крыма и Севастополя заработает к 1 августу

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Выборы, Общество, Политика, Россия, Фоторепортаж, Выборы в Крыму,

Новости партнеров