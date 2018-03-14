На Украине впали в истерику из-за визита Путина в Крым

Визит президента России Владимира Путина в Крым вызвал истерику в Киеве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», украинские власти уверены – глава Росси прибыл на полуостров не только по служебным делам, но и чтобы «насолить» руководству Украины.

«Очень опасная провокация, когда сегодня президент России Путин прямо накануне выборов специально едет на оккупированную территорию, посетит Симферополь, Севастополь. Поэтому чрезвычайно важна единая позиция всего мира относительно непризнания выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма», – заявил президент Украины Петр Порошенко.

Напомним, украинские политики неоднократно обращались к международному сообществу с требованием повлиять на выборы президента России или не признавать их результаты. Причиной настойчивых призывов к представителям органов власти США и ЕС в Киеве называют проведение выборов, в том числе, на территории российского Крыма. Что, по мнению политиков «Незалежной», означает участие «граждан Украины» в российском избирательном процессе.

Владимир Путин прилетел в Крым 14 марта. Он уже успел посетить Крымский мост и пообщаться с его строителями, которые допустили возможность открытия автомобильного движения по транспортному переходу до начала курортного сезона. По информации пресс-службы Кремля, президент также побывает в новом аэровокзальном комплексе международного аэропорта «Симферополь» и Севастополе.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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