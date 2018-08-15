Для снятия с выборов «уральской пельмешки» Михалковой привлекли известного эксперта-графолога

Появились новые подробности в деле о снятии с выборов в екатеринбургскую думу актрисы шоу «Уральские пельмени» Юлии Михалковой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Ленинский райсуд, который в понедельник признал незаконным решение окружного избиркома о регистрации Михалковой кандидатом по одномандатному округу № 9, опубликовал мотивировочную часть своего решения от 13 августа. Оказывается, истец – соперник актрисы по выборам, кандидат от Российской партии пенсионеров Рустэм Казыханов – представил в суд не только данные о проверке полицией представленных Михалковой подписей, но и выводы самостоятельно привлеченного эксперта-почерковеда Бориса Клюева, который также посчитал некоторые подписи в поддержку актрисы недействительными.

Суд согласился с истцом частично. Были признаны недействительными подписи, забракованные полицией, – те, в которых содержались ошибки в адресах, фамилиях, паспортных данных избирателей. Доводы представителя Михалковой, что это были просто описки, суд во внимание не принял, так как ошибки в паспортных данных препятствуют однозначной идентификации избирателя. А вот выводы графолога суд решил в расчет не брать. В решении суда говорится, что «подписные листы им получены без направления соответствующего запроса, заявления и предоставления их избирательной комиссии, которая о действиях Клюева Б.Ю., что административным истцом не оспорено, извещена не была». Добавим, что, по сообщению портала «Безопасность бизнеса» Борис Клюев получил свидетельство на право проведения почерковедческих экспертиз еще в 2007 году, работал на руководящих должностях в службах безопасности различных банков.

Тем не менее, суд установил, что числа подписей, забракованных только органами внутренних дел, достаточно, чтобы отменить решение о регистрации актрисы. В избирком Юлия представила 377 подписей, комиссия признала достоверными 302. По итогам судебного разбирательства число достоверных подписей сократилось еще на 14 и составило 288, тогда как для регистрации необходимо 295.

Решение районного суда может быть обжаловано в областной инстанции в течение пяти дней со дня его принятия.

Добавим, что позавчера вечером, сразу после вынесения решения суда, Михалкова разместила у себя в фейсбуке печальный пост с фразой «Хорошего кандидата может обидеть каждый!», но потом удалила его. В комментариях многие читатели писали актрисе, что ей не стоит «лезть в политику», а надо сосредоточиться на том, что она действительно умеет.

Екатеринбург, служба информации

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