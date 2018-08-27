«Гражданская платформа» всё. Список партии официально сняли с выборов

Избирком Екатеринбурга официально аннулировал регистрацию списка партии «Гражданская платформа» с выборов в городскую думу. Решение было принято сегодня единогласно на заседании комиссии, передаёт корреспондент РИА «Новый День».

«Выборы у нас очень интересные. Кто бы мог подумать в начале июня, что комиссия будет рассматривать подобный вопрос», – прокомментировал председатель горизбиркома Илья Захаров.

По его словам, в общей сложности 27 кандидатов «Гражданской платформы» от разных территориальных групп подали заявления о снятии с выборов – это больше половины списка, поэтому дальнейшее участие партии в избирательной кампании невозможно. Поскольку бюллетени уже готовы, членам участковых комиссий придётся вручную вычёркивать ГП. Также сведения о партии будут удалены из информационных стендов на участках.

Напомним, партия заранее анонсировала свой выход из избирательной кампании в пользу списка кандидатов от «Яблока».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 27.08.18

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