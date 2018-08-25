Суд рассмотрит иск о снятии с выборов в гордуму Екатеринбурга единоросса

Кампания в Екатеринбургскую гордуму продолжает обрастать исками. На следующей неделе суд примет решение об отмене регистрации кандидата от «Единой России», действующего депутата городской думы Александра Найданова.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», соответствующий иск поступил в Орджоникидзевский районный суд. Председатель горизбиркома Илья Захаров уточнил, что иск подала Любовь Боркова, «Справедливая Россия». Суд пройдёт 28 августа.

В пятницу, 24 августа, Чкаловский районный суд Екатеринбурга отменил регистрацию кандидата-самовыдвиженца Александра Смолина, также депутата гордумы. Решение о регистрации оспорил его соперник из «Яблока» Роман Евдокимов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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