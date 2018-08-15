Екатеринбургские выборы: кандидаты бегут в суд из-за каждой запятой

В Екатеринбурге продолжаются судебные баталии с участием кандидатов в депутаты городской думы. Пока суды рассматривают последние иски, в которых основанием для снятия с выборов являются нарушения при регистрации, эксперты уже прогнозируют новую волну – с жалобами на нарушения авторских прав при изготовлении листовок.

Как заявил РИА «Новый День» координатор свердловского отделения ЛДПР и кандидат в депутаты Антон Гусев, его партия подготовила апелляцию в Свердловский областной суд с требованием отменить решение суда первой инстанции, который на днях отказался снимать с выборов список кандидатов от Российской партии пенсионеров за справедливость (РППС). Ожидается, что заседание облсуда состоится на следующей неделе.

Ранее либерал-демократы обратились в Ленинский суд, заявив, что 15 кандидатов из списка РППС, в том числе его первый номер – Евгений Зяблицев и действующий депутат ЕГД Юрий Дозорец, предоставили недостоверные данные о себе и месте своей работы. Например, у самого Зяблицева в списке кандидатов указано, что он – президент общественного движения «Зяблицев-фронт», а в справке с места работы – что он там председатель правления. У Дозорца в разных документах нашлись разночтения по дате рождения. Еще у одной кандидатки в одном документе было указано, что она бухгалтер, а в другом – что главный бухгалтер. По мнению жириновцев, этого достаточно, чтобы снять их всех с выборов. Однако суд решил иначе и в удовлетворении исковых требований отказал.

По мнению электорального юриста Ивана Кадочникова, шансы у ЛДПР на изменение решения в апелляционной инстанции в данном случае невелики. «По процедуре выдвижения и регистрации может быть два веских основания для снятия кандидатов через суд. Это – нарушения при проведении партийного съезда или конференции (что маловероятно, так как там всегда присутствуют представители избиркома); или – сокрытие судимости кандидатов. А докапывание до запятых – это скорее имитация бурной деятельности», – считает он.

Кроме того, эксперт полагает, что в ближайшие дни в екатеринбургские суды пойдет новый вал исков от кандидатов, желающих снять с выборов своих соперников, но уже по другим основаниям. Главным оружием станут не ошибки в документах при регистрации, а нарушения закона при изготовлении агитационных материалов – например, несоблюдение авторских прав.

Напомним, год назад во время выборов губернатора Свердловской области кандидат от СР Дмитрий Ионин пытался таким образом избавиться от своего соперника из КПРФ Алексея Парфенова, заявив в своем иске, что Парфенов нарушил права автора стихотворения «Клеветникам России» Владимира Верова, прочитав произведение вслух в одном из своих агитационных видеороликов. При этом в титрах автором стихотворения был указан Александр Пушкин. У Пушкина действительно есть хрестоматийное стихотворение с таким названием, однако автор современного произведения использовал его только в качестве эпиграфа. Но суд встал на сторону Парфенова, который заявил, что у него есть разрешение от автора.

Екатеринбург, служба информации

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