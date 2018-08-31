От кандидатов-«пенсионеров» зачищены уже четыре из семи районов Екатеринбурга

Еще три кандидата-одномандатника от Партии пенсионеров сняты с выборов по решению суда.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сошли с дистанции Владимир Порывкин (Железнодорожный район, округ № 5), Наталья Рязанцева и Анатолий Сауляк (Октябрьский район, 11-й и 12-й округа). Иски о снятии их с выборов во всех трех случаях подали соперники из «Справедливой России». В Кировском районе обошлось без судов: Алексей Антошин (6-й округ) и Антон Кунис (7-й округ) снялись сами, Ольга Холоднюк (8-й округ) не смогла даже до конца пройти процедуру регистрации. По трем кандидатам-«пенсионерам» из Чкаловского района судебные решения будут приняты сегодня. Нет информации о поданных исках только на сайтах Верх-Исетского и Орджоникидзевского судов.

Напомним, после снятия с выборов списка РППС по единому округу в райсуды потянулись истцы с требованиями снять с выборов еще и одномандатников-«пенсионеров». Тем не менее, председатель горизбиркома Илья Захаров заявлял, что до рассмотрения в облсуде апелляций пострадавших «пенсионеров» вычеркивать их из бюллетеней не будут. Рассмотрение в облсуде апелляции по партийному списку начинается в эти минуты. Если облсуд согласится с мнением первой инстанции, то избирком незамедлительно приступит к вычеркиванию РППС из бюллетеней по единому округу. А вот хватит ли моральных сил и средств подать апелляцию у всех одномандатников, пока непонятно.

Добавим, что сегодня – последний день, когда районные суды принимают «предвыборные» иски о снятии кандидатов в депутаты. Выборы, напомним, состоятся уже в следующее воскресенье, 9 сентября.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 31.08.18

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