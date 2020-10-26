«Пенсионеры» начинают борьбу за места в Госдуме

Уже на этой неделе состоится заседание правления регионального отделения Российской партии пенсионеров за справедливость: будет составлен предварительный список кандидатов в Государственную думу.

Как рассказал «Новому Дню» руководитель отделения Сергей Полыганов, по итогам заседания партийцы предложат своему московскому руководству кандидатов для выборов в Госдуму и по спискам, и по одномандатным округам. Окончательное решение будет принято на всероссийском съезде партии.

Напомним, в сентябре в Свердловской области были избраны новые руководящие органы регионального отделения Российской партии пенсионеров за справедливость, которое не вело активной деятельности уже два года. Председателем правления стал Сергей Полыганов – член Общественной палаты Свердловской области третьего созыва, директор благотворительного фонда «Бажов». Также членами правления избраны: Лариса Бызова, Владимир Ветров, Рифат Зайнутдинов, Юрий Зотов, Владимир Кириллов, Андрей Кузьмин, Валентина Попова, Василий Стародубцев.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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