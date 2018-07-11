Партия пенсионеров определится с кандидатами в гордуму уже завтра

Свердловское региональное отделение Российской партии пенсионеров за справедливость (РППС) завтра проведет конференцию, на которой выдвинет кандидатов в городскую думу Екатеринбурга.

Как рассказал РИА «Новый День» руководитель отделения депутат заксо Евгений Зяблицев, партия намерена закрыть кандидатами все 18 одномандатных округов. Кто из известных в городе персон может войти в список, Зяблицев раскрывать не стал. «Остался еще один день, пока не буду комментировать», – сказал он. Главной темой кампании ожидаемо станет протест против проекта пенсионной реформы. «В том виде, в каком она предлагается сейчас, она убийственна», – подчеркнул депутат.

Напомним, РППС – одна из последних партий, которая выдвинет своих кандидатов. Ранее выборные конференции провели ЛДПР, «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», «Яблоко», «Парнас». Выдвижение кандидатов в думу продлится до 18 часов 20 июля. Сами выборы пройдут 9 сентября. Екатеринбуржцам предстоит избрать 18 депутатов по одномандатным округам и еще 18 – по партийным спискам.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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