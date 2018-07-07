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Суббота, 7 июля 2018, 13:58 мск

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Коммунисты выбрали первую тройку кандидатов на выборах в екатеринбургскую гордуму

Свердловские коммунисты сегодня в ходе конференции определились с первой тройкой кандидатов на выборах в Екатеринбургскую гордуму.

Как уточнил корреспонденту РИА «Новый День» персек Свердловского обкома Александр Ивачев, список возглавят он, руководитель регионального отделения организации «Дети войны» Римма Скоморохова и Сергей Шадрин, депутат ЕГД нынешнего созыва.

Добавим, Ивачев является депутатом заксо, вероятно, в случае победы он передаст свой мандат.

Екатеринбург, служба информации

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