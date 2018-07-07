«Единая Россия» определила своих кандидатов в гордуму Екатеринбурга: кто исчез после замен и перестановок (ФОТО)

Свердловские единороссы сегодня на внеочередной конференции определили партийных кандидатов на выборы в городскую думу Екатеринбурга, которые состоятся 9 сентября.

Секретарь СРО ЕР Виктор Шептий подчеркнул, что при формировании списка региональный политсовет руководствовался «исключительно оценкой избирателей» на праймериз от 3 июня. Однако в 10 из 18 территориальных группах произошли изменения – часть кандидатов, занявших высокие места в предварительном голосовании были исключены.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», кандидатами в депутаты по одномандатным округам стали: Ира Овчинникова, Александр Мелехин, Олег Кагилев, Александр Мягоньких, Виктор Тестов, Владимир Крицкий, Елена Дерягина, Николай Смирнягин, Александр Найданов, Дмитрий Сергин, Анатолий Шарапов (все – депутаты шестого созыва ЕГД), Михаил Матвеев, Николай Баталов, Павел Пустозеров, Виктор Карташев, Игорь Володин, Алексей Вихарев, Елена Бондаренко. Этот список практически совпадает с результатами праймериз, за исключением двух округов. Победитель в Кировском округе Сергей Мартиросян был исключён, а его место занял Николай Баталов. Лидер Чкаловского округа 16 Дмитрий Праздничков попал в партийный список, а кандидатом-одномандатником стал следующий за ним Дмитрий Сергин.

Первая тройка общепартийного списка ЕР в гордуму осталась прежней: советник ректора УрГЭУ Сергей Воронин, сопредседатель ОНФ Анастасия Немец и вице-президент фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков.

Но состав «четвёрок» территориальных групп был перетасован. Так, в Верх-Исетском районе включен в список тергруппы 1 сын депутата Виктора Бабенко Алексей, занявший по итогам праймериз только шестое место.

В тергруппе 2 исключён главный нарколог области Олег Забродин, следовавший по результатам июньского голосования вторым.

В Железнодорожной группе 4 вместо Татьяны Сурмятовой появился Дмитрий Чукреев.

В Кировской группе 7 занявший второе место Алексей Мещеряков исключён, поэтому в «четверку» попал Александр Смолин (ранее он был избран депутатом гордумы от партии «Справедливая Россия».

В тергруппе 11 исчез директор УК ЖКХ Октябрьского района Михаил Плешаков, в тергруппе 13 – Дмитрий Естехин, в тергруппе 15 – Владимир Нагибин.

В Чкаловском районе вместо Андрея Станкевича прошел Юрий Коломийцев, в тергруппе 17 в список попал Ринат Мурзин, обойдя сразу двух – Валерия Богданова и Юрия Дозорца, в тергруппе 18 вместо Виктора Сомикова в выборах будет участвовать Сергей Зайков.

Виктор Шептий, комментируя результаты выдвижения, заявил, что поправки были сделаны в связи с личными заявлениями участников праймериз. Очередность кандидатов полностью соблюдена.

Добавим, что на региональной конференции присутствовали губернатор Евгений Куйвашев, сенатор РФ Аркадий Чернецкий и представители центрального комитета парти Иван Квитка и Евгений Гаркуша.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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