Горизбирком Екатеринбурга заверил список кандидатов «Парнаса» из одного человека

В избирком Екатеринбурга поступил самый лаконичный список кандидатов в депутаты по одномандатным округам от политической партии. Как сообщили РИА «Новый День» в избиркоме, партия «Парнас» выдвинула список из всего одного кандидата – Максима Верникова (одномандатный округ № 7).

Сам кандидат тоже поделился радостью в соцсети. «Ура! Только что горизбирком заверил список кандидатов ПАРНАСа, состоящий из меня, на выборах в гордуму 9 сентября. Завтра иду в окружную комиссию, затем открываю официальный избирательный счёт, и послезавтра приступаю к сбору подписей», – рассказал он.

Напомним, «Парнас» ранее не побеждал на муниципальных выборах в Екатеринбурге, поэтому его кандидату для регистрации необходимо собрать в свою поддержку подписи 0,5% избирателей округа. В округе № 7 (ЖБИ, Втузгородок) это 302 человека.

Добавим, что ранее свои списки по одномандатным округам подали еще две партии. «Защитники Отечества» закрыли кандидатами пять округов из 18, ЛДПР – все 18.

Екатеринбург, служба информации

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