На депутатское место в ЕГД претендует адвокат-танцор

На довыборах в гордуму Екатеринбурга появился второй кандидат. На депутатское место в округе № 3 в Верх-Исетском округе выдвинулся 34-летний екатеринбуржец Ярослав Мелехин.

По данным городского избиркома, кандидат не состоит в партиях и общественных объединениях. Он работает в специализированной адвокатской конторе № 69 Свердловской областной коллегии адвокатов. На своих страницах в соцсетях Мелехин указывает, что он является руководителем школы уличных танцев.

Напомним, в округе № 9 заявился самовыдвиженец Павел Гордеев. Партии пока не выдвигали своих кандидатов, но заявляли об этом желании.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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