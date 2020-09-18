На выборы в Екатеринбургскую думу заявился неработающий кандидат

Городской избирком получил уведомление о четвертом претенденте на место в муниципальной думе.

Как сообщили РИА «Новый День», участвовать в выборах по округу № 9 хочет Алексей Долгов 1986 г.р., временно не работающий, беспартийный, несудимый. Как и остальным самовыдвиженцам, ему потребуется собирать подписи в свою поддержку.

Напомним, ранее заявились уже три кандидата-самовыдвиженца. Это лаборант в отделе оптоэлектроники и полупроводниковой техники Института естественных наук и математики УрФУ Константин Плашиннов, танцор и адвокат Ярослав Мелехин и директор юридической компании Павел Гордеев.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 18.09.20

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