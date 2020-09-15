На выборы в гордуму заявился третий самовыдвиженец – лаборант УрФУ

О своем желании участвовать в довыборах в Екатеринбургскую гордуму по избирательному округу № 9 заявил еще один кандидат – 22-летний Константин Плашиннов.

Как сообщается на сайте горизбиркома, молодой человек работает лаборантом в отделе оптоэлектроники и полупроводниковой техники Института естественных наук и математики УрФУ, ни в какой партии не состоит, не судим, депутатом прежде не был.

Напомним, ранее на довыборы заявились танцор и адвокат Ярослав Мелехин и директор юридической компании Павел Гордеев. Также об участии в кампании подумывает председатель свердловского реготделения «Открытой России» Владислав Постников.

Как уже сообщал «Новый День», в ЕГД два вакантных мандата: в округе № 9 и в округе № 3, они освободились из-за смерти Елены Дерягиной и после вынесения приговора Олегу Кагилеву за коррупционное преступление.

Голосование состоится 22 ноября, выдвижение продлится до 2 октября. Кандидаты от пяти партий – ЕР, КПРФ, ЛДПР, СР и «Яблоко» – могут быть зарегистрированы без сбора подписей. Остальным нужно собрать от 292 до 321 подписи (в округе № 3) и от 295 до 324 (в округе № 9).

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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