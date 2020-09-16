Досрочное голосование по довыборам в ЕГД стартует 11 ноября

Избиратели, проживающие в одномандатных округах Екатеринбурга № 3 и № 9, смогут проголосовать досрочно на довыборах в ЕГД.

Как сообщили РИА «Новый День» в горизбиркоме, избирательные участки этих округов будут открыты для граждан с 11 по 21 ноября: в рабочие дни – с 16 до 20 часов, в выходные дни – с 10 до 14 часов. Право проголосовать досрочно будет предоставлено тем горожанам, которые по уважительным причинам (командировка, болезнь, учеба) не смогут прибыть на свои участки в день голосования – 22 ноября.

Напомним, сейчас идет этап выдвижения кандидатов, который завершится 2 октября. Пока о своем желании баллотироваться заявили только три самовыдвиженца. По мнению политологов, партии ждут, когда имена своих кандидатов назовет «Единая Россия», а это случится уже в ближайшие дни.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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