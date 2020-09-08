Единороссы назначили праймериз по довыборам в Екатеринбурге

Праймериз по довыборам в Екатеринбургскую городскую думу состоятся 22 сентября, прием документов от кандидатов начнется уже сегодня.

Как сообщили «Новому Дню» в региональном отделении «Единой России», праймериз пройдут по четвертой (закрытой) модели, согласно которой за кандидатов голосуют выборщики из числа партийцев.

2 сентября избирком Екатеринбурга назначил дополнительные выборы депутатов в городскую думу по двум одномандатным округам. Голосование состоится 22 ноября, в нем могут принять участие свыше 110 тысяч избирателей.

Как ранее писал «Новый День», в июле гордума лишилась сразу двух депутатов: Елена Дерягина скоропостижно скончалась после болезни, Олег Кагилев был осужден на 7 лет колонии за коррупционное преступление. Таким образом, освободились мандаты в округе № 3 (занимает часть Ленинского и Верх-Исетского районов) и округе № 9 (занимает центральную часть Ленинского района).

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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