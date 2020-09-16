Довыборы в ЕГД пока находятся на стадии «борьбы бульдогов под ковром»

В пятницу, 18 сентября, в Екатеринбурге завершится выдвижение кандидатов на праймериз «Единой России» по довыборам в городскую думу на два вакантных мандата. На момент написания материала ни один претендент еще не заявился. Не спешат и другие партии. «Новый День» опросил политологов, почему партия власти медлит с выдвижением кандидатов, и какой видится им кампания в целом.

По мнению политтехнолога Александра Пирогова, сейчас в городе идет «борьба бульдогов под ковром» за право выдвинуться от «Единой России», так как это выдвижение будет означать, что элиты со своим выбором определились. В зависимости от этого будут выбирать своих кандидатов и другие партии. При этом, считает Пирогов, выборы обещают быть бурными. «Хотя два голоса – это вроде бы немного, но сейчас в гордуме существует некий паритет, и теперь есть шанс у одной из сторон получить преимущество, – отметил он. – Дума у нас делится, если грубо, на две основные части – это те, кто за мэра и против мэра. Но можно выделить и малые группы, которые также заинтересованы в продвижении своих кандидатов. Например, условная фракция «Академический». Депутат Смирнягин достаточно амбициозен, глава Ленинского района Ноженко – тоже, у них хороший опыт проведения выборов, Смирнягин у себя в округе занял первое место. Но их шансы невысоки, если не будет консолидированного кандидата с одной из групп влияния. Конечно, захочет провести своего лоббиста «Атомстройкомплекс» – сейчас у них там никого нет. Есть группа рынка «Таганский ряд», которая с прошлого созыва уменьшилась, но Верх-Исетский район – это сфера влияния депутата Анатолия Никифорова и отчасти Мелехина, что даст возможность мобилизовать некоторое количество «афганцев».

Политолог Михаил Коробельников согласен с коллегой в том, что довыборы обещают быть интересными, так как каждый депутатский голос достаточно много весит в условиях противоречий, которые есть в думе, а каждый мандат – это символический капитал. «Заинтересованными сторонами могут быть все ФПГ, представленные в городе. При этом глава Екатеринбурга, если я ничего не пропустил, самостоятельным политическим игроком себя до сих пор не проявил, поэтому говорить о какой-то «промэрской» коалиции трудно. То, что происходит сейчас в думе, – это противоречия между различными группами влияния», – считает эксперт.

По его мнению, в ходе выдвижения кандидатов могут появиться и старые, и новые лица. «Сейчас возможно абсолютно все. Потому что мы с вами находимся в самом начале большого выборного цикла: 2021 год – выборы в Госдуму и заксо; 2022 – выборы губернатора (если их не отменят); 2023 – выборы в гордуму; и, наконец, 2024 – выборы президента. И это повод поучаствовать в довыборах всем, кто строит политическую карьеру. Во-первых, это доказательство того, что он присутствует в политическом поле; во-вторых – это раскручивание плацдарма под выборы в заксо; в-третьих – тренировка; в-четвертых – для ФПГ это может быть просто расторговка. То, что кандидаты до сих пор не появились, ничего страшного – появятся, время есть. Долго ли выдвинуть, особенно партиям, которым не нужно собирать подписи», – резюмировал Коробельников.

Как может повести себя несистемная оппозиция, которая недавно участвовала в сборе подписей под законопроектом о прямых выборах, рассказал политтехнолог Алексей Швайгерт. «Модельные примеры такого участия в выборах есть. Например, в Томске в городскую думу прошел координатор местного штаба Навального. Не исключено, что несистемная оппозиция Екатеринбурга тоже почувствует определенный соблазн реализовать политический капитал, накопленный за время сборов подписей под законопроектом о прямых выборах. Тема эта сейчас в Екатеринбурге подогрета, на ней можно провести кампанию достаточно четко. Так что можно ждать выдвижения кандидатов от оппозиции. Вопрос – на чьей платформе этой будет сделано», – говорит Швайгерт.

Напомним, в ЕГД сейчас два вакантных мандата: в округе № 9 и в округе № 3, они освободились из-за смерти Елены Дерягиной и после вынесения приговора Олегу Кагилеву за коррупционное преступление. Голосование состоится 22 ноября, выдвижение продлится до 2 октября. Кандидаты от пяти партий – ЕР, КПРФ, ЛДПР, СР и «Яблоко» – могут быть зарегистрированы без сбора подписей. Остальным нужно собрать от 292 до 321 подписи (в округе № 3) и от 295 до 324 (в округе № 9). Пока о своем желании участвовать в кампании заявили только три беспартийных самовыдвиженца. В частных разговорах представители парламентских партий обещают, что новости от них поступят 20-25 сентября. Отметим, что праймериз «Единой России» назначены на 22 сентября.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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