На довыборы в ЕГД заявился первый кандидат

На довыборы в Екатеринбургскую гордуму по одномандатному округу № 9 заявился первый кандидат.

Как сообщается на сайте горизбиркома, это Павел Гордеев 1987 г. р., беспартийный, несудимый, самовыдвиженец. Он работает директором в ООО «Лекстер», оказывающем юридические услуги.

Напомним, в ЕГД сейчас вакантны два мандата. Депутат Елена Дерягина скоропостижно скончалась после болезни, депутат Олег Кагилев был осужден на 7 лет колонии за коррупционное преступление. Таким образом, освободились мандаты в округах № 3 (занимает часть Ленинского и Верх-Исетского районов) и № 9 (занимает центральную часть Ленинского района).

Кандидаты от пяти партий – ЕР, КПРФ, ЛДПР, СР и «Яблоко» – могут быть зарегистрированы без сбора подписей. Остальным нужно собрать от 292 до 321 подписи (в округе № 3) и от 295 до 324 (в округе № 9). Запас нужен на случай, если часть подписей будет забракована избиркомом.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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