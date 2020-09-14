За 4 дня до конца выдвижения на праймериз в гордуму у единороссов нет ни одного кандидата

По состоянию на утро 14 сентября у «Единой России» все еще нет ни одного кандидата для участия на праймериз по довыборам в Екатеринбургскую гордуму. Эту информацию «Новому Дню» подтвердили в региональном исполкоме партии.

При этом времени осталось совсем немного: по утвержденному календарю предварительного голосования, выдвижение участников завершается уже в эту пятницу, 18 сентября. Сами праймериз пройдут уже 22 сентября.

Как уже сообщал «Новый День», довыборы по избирательным округам № 3 и № 9 состоятся 22 ноября. Выдвижение уже началось. Пока о желании побороться за мандаты заявили только два самовыдвиженца: руководитель школы уличных танцев адвокат Ярослав Мелехин и юрист Павел Гордеев. Партии пока не выдвигали своих кандидатов, но заявляли об этом желании.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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