На место в Екатеринбургской гордуме претендует сторонник Ходорковского

Заявиться на довыборы в Екатеринбургскую гордуму планирует председатель свердловского реготделения «Открытой России» Владислав Постников.

Как стало известно корреспонденту «Нового Дня», вопрос о внесении его кандидатуры сейчас обсуждают активисты «Народной инициативы», которые занимались сбором подписей за возврат прямых выборов мэров. «Желание такое есть. Скорее всего, это будет самовыдвижение, от какой-либо партии будет сложно. Главное, решить вопрос по финансированию. Кто будет платить? «Открытка» не может, да и не хочет. «Народная инициатива» – там нет ни у кого денег на кампанию», – рассказал информированный источник. Округ, в котором Постников будет выдвигаться, пока не называется. «Окончательно решение [о выдвижении] не принято, пока об этом преждевременно говорить. В ближайшее время решение будет приниматься», – кратко отметил Владислав Постников.

Напомним, в ЕГД два вакантных мандата: в округе № 9 и в округе № 3, они освободились из-за смерти Елены Дерягиной и после вынесения приговора Олегу Кагилеву за коррупционное преступление. Голосование состоится 22 ноября, кандидаты от пяти партий – ЕР, КПРФ, ЛДПР, СР и «Яблоко» – могут быть зарегистрированы без сбора подписей. Остальным нужно собрать от 292 до 321 подписи (в округе № 3) и от 295 до 324 (в округе № 9).

Два человека уже подали заявления: танцор и адвокат Ярослав Мелехин и директор юридической компании Павел Гордеев.

Владислав Постников ранее уже пытался попасть в ЕГД – на довыборах по Орджоникидзевскому округу от «Яблока» в 2019 году, но не прошел партийные дебаты. Вместе с другими активистами пытался организовать в Екатеринбурге митинги, но их запретило министерство общественной безопасности. Активизировал деятельность в этом году: собирал недовольных реконструкцией парка у Дворца молодежи, участвовал в сборе подписей за возврат выборов мэров, а после отправился на север области следить за ходом довыборов в заксо.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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