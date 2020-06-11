Активисты собирают подписи, чтобы приостановить реконструкцию парка за Дворцом молодежи (ФОТО)

Екатеринбургские активисты выступают против реконструкции парка XXII Партсъезда, который закрыли в середине мая на реконструкцию до ноября. Местные жители не согласны с концепцией нового парка, который, по их мнению, будет перенасыщен спортивными, детскими площадками, а также архитектурными формами из камня и бетона.

Инициативная группа создала петицию дабы остановить реконструкцию. Подписи адресуют губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. В ней инициаторы требуют: приостановить реконструкцию, организовать открытые общественные обсуждения, провести голосование по выбору проекта благоустройства и возобновить реконструкцию парка после того, как будет разработан и утвержден новый проект.

«То количество искусственных сооружений на небольшой территории, которое предлагается заказчиком в лице городской администрации, неизбежно повлечёт за собой утрату природного характера парка, что наталкивает на мысль о большом желании освоить 253 млн рублей бюджетных средств, не смотря на невосполнимые потери. Парк окажется перегружен массой чужеродных объектов – летний кинотеатр, амфитеатр, сад камней, площадка для йоги, геопластика (искусственный рельеф), беседки, 4 детские площадки, более 300 бетонных скамеек и прочие архитектурные формы. Не говоря о том, что рытье траншей для прокладки кабеля к мачтам освещения, которых планируется установить более 300, полностью нарушит корневую систему деревьев и уничтожит биосистему парковой зоны», – сообщается в описании петиции.

Накануне активисты встречались в парке за Дворцом молодежи, где был и представитель экологического комитета администрации. Люди отметили бумажными табличками деревья, которые могут исчезнуть после реализации нынешнего проекта благоустройства. Пока неравнодушные надеются, что власти пойдут навстречу возмущенной группе людей, которая борется за зеленое пространство в городе.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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