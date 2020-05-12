Парк за Дворцом молодежи закрылся на реконструкцию до ноября

В Екатеринбурге начались ремонтные работы в парке имени XXII Партсъезда, который располагается за Дворцом молодежи. С сегодняшнего дня парк закрыт для посетителей, сообщили в пресс-службе администрации города. Ограничения продлятся до 25 ноября 2020 года.

Эскизный проект благоустройства парка имени XXII Партсъезда был утвержден в феврале этого года. Современная планировка территории предусматривает наличие центральной аллеи, идущей с востока на запад, и систему пересекающих ее поперечных дорожек. Планируется, что после реконструкции в парке появятся пространства для прогулок и отдыха, занятий спортом, велодорожки, детские площадки, оригинальные малые архитектурные формы и новое освещение. По замыслу разработчиков проекта, обновленная территория парка войдет в «Бульварную ленту», которая начинается в районе Дворца молодежи.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 12.05.20

Полицейские всю ночь искали шестилетнего мальчика – он познакомился с ровесницей в песочнице и ушел к ней в гости. / Калининград за 30 тысяч, Байкал – за 100 и бюджетная Удмуртия: какие альтернативы загранице готовит туррынок. / Тесты на антитела к коронавирусу будут проводить не раньше конца мая. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»