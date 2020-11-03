Фонари, дорожки и будущая футбольная площадка. Что сделали за полгода реконструкции в парке за Дворцом молодежи (ФОТО)

В парке имени XXII Партсъезда, из-за реконструкции которого шли долгие споры между жителями и администрацией города, продолжаются строительные работы.

«Реконструкция в парке двухгодичная. В этом году выполняются все земляные работы: строят пешеходные и велосипедные дорожки, укладывают газон, устанавливают освещение, а центральную парковую линию почти полностью вымостили гранитом. В следующем году работы будут продолжаться. Сказать точно, до какого числа и месяца это будет продолжаться, пока сложно», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

В данный момент проход через парк открыт, хотя сначала планировалось ограничить доступ до 25 ноября. На месте работают несколько единиц спецтехники, которые занимаются раскопкой траншей. Также можно увидеть беговые дорожки, обновленную центральную аллею, монумент из камня, который находится на центральной аллее, каркас будущей футбольной площадки и фонари.

Напомним, эскизный проект благоустройства парка был утвержден в феврале этого года. По замыслу разработчиков, обновленная территория парка войдет в «Бульварную ленту», которая будет начинаться в районе Дворца молодежи.

Екатеринбург, Марина Симбирятина, Семен Саливанчук

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