В Екатеринбурге жители протестуют против реконструкции парка в центре города, им угрожают арестами (ФОТО)

В Екатеринбурге жители Верх-Исетского района вышли на акцию в защиту парка XXII Партсъезда, который закрыли на долгую реконструкцию. Жители боятся, что ночью придет техника и вырубит все деревья. Представитель экологического совета при главе Екатеринбурга заявил, что за несанкционированные митинги жителей будут «сажать, сажать и сажать».

Напомним, парк за Дворцом Молодежи почти на 2 года закрыли на реконструкцию. Здесь планировали вырубить часть деревьев и сделать благоустроенные площадки – для йоги, занятий спортом, прогулок. Жители соседних домов объединились в инициативную группу, которая против реконструкции в том виде, в каком она запланирована сейчас. Горожане считают, что в парке вырубят слишком много деревьев, а вместо этого появятся никому не нужные пространства.

Забором парк обнесли уже несколько недель назад, но там можно было спокойно гулять. Сегодня входы обнесли решетками, а внутри парка горожане заметили технику. Поэтому стихийно сегодня собралась акция в защиту парка.

Вечером к заборам стянулись десятки местных жителей и активистов, которые выступают за то, чтобы мэрия Екатеринбурга прежде чем приступать к работам, согласовала план реконструкции, убрала некоторые пункты. Отвечая на вопросы жителей, представитель экологического совета при главе Екатеринбурга Вадим Аверьянов заявил, что на ближайшие два года – это даже не парк, а стройплощадка. Кроме того, он напомнил, что деньги были выделены из федерального бюджета. Вероятно, подразумевалось, что назад уже ничего не вернуть.

Эти фразы вызвали бурную реакцию некоторых собравшихся, кто-то предположил, что это специальные провокаторы стали выкрикивать нецензурные речи. В ответ представитель экологического совета при главе Екатеринбурга Вадим Аверьянов обещал массовые аресты. «Это не 19 год и не май месяц, – заявил Аверьянов, вероятно, намекая на акции в защиту сквера у театра драмы. – За несанкционированные митинги будут сажать, сажать, и сажать». В ответ кто-то из протестующих парировал: «19-й год придет к тебе домой, уважаемый. И 37-й за ним». Но представители министерства общественной безопасности, которые были на мероприятии, не реагировали на такие выкрики. Позднее, когда представитель мэрии Вадим Аверьянов ушел, акция приобрела более мирный характер.

Жители пояснили, почему не хотят реконструкции парка. «Мы боимся, что они ночью технику пригонят и вырубят все деревья, как было, когда дом строили», – поделилась одна из местных жительниц (ранее по краям парка вырубили десятки деревьев под жилую застройку – прим ред).

Депутат городской думы Екатеринбурга Константин Киселев был на акции как представитель инициативной группы в защиту парка. По словам Киселева, в среду, 17 июня, в администрации Верх-Исетского района пройдет встреча с представителями мэрии. Активисты намерены прийти с юристами и дизайнерами. Они хотят донести до властей, что реконструкция нужна, но она должна быть другой. Сегодня парк XXII Партсъезда – прежде всего природная зона. И именно такой функционал она должна сохранить.

«Сейчас в вопросах благоустройства всегда советуются с жителями. Здесь этого не было, – прокомментировал Киселев. – Те архитекторы, которые планировали реконструкцию, они впали в ошибку. Они забили сюда огромное количество элементов благоустройства, которые никому не нужны. Ну, например, площадка для йоги. Я говорил с йогами – им это не надо. Они выходят в парк, расстилают коврики и занимаются. Сад камней. Мы видим на Плотинке – и что? Беседки. Я наблюдал за беседками на Красноармейской. Там обычно сидят бомжи. И так по каждому пункту». На встрече в администрации активисты хотят добиться, чтобы их мнение учли и убрали из парка ненужные элементы, а деревья сохранили.

Екатеринбург, Влад Тринько, Ольга Тарасова

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