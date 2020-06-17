Протестующие против реконструкции парка у дворца Молодежи потребовали вернуть проект на стадию обсуждения (ФОТО)

Чиновники администрации Екатеринбурга сегодня встретились с общественниками, чтобы обсудить проект реконструкции парка у дворца Молодежи. В отличие от схода все прошло более мирно, но договориться не вышло. Главной проблемой оказалась сама система общественных обсуждений, существующая в Екатеринбурге.

Встреча началась с того, что зампредседателя комитета по благоустройству горадминистрации Виктор Юровицкий рассказал, какие изменения внесут в проект после жалоб горожан. Главное – деревья, которые планировалось снести как аварийные, могут остаться на месте. «Принято решение продолжить за ними наблюдение», – заявил Юровицкий. Далее он сказал, что было недовольство летним кинотеатром – никакой экран устанавливаться не будет. Была претензия, касающаяся организации площадки для йоги – чиновник отметил, что это фактически просто название на карте, никакое резиновое покрытие делать не будут, площадка для йоги будет представлять собой участок травы, газона, к которой будет подходить настил от экотропы. Было предложение убрать детские площадки из парка во дворы – этого не сделают, в мэрии считают, что детские площадки в парке будут востребованы.

Еще одна претензия общественников касалась обустройства беседок, некоторым показалось, что там будут выпивать. «Я думаю, что четыре беседки на 9 га не сподвигнут на нарушения порядка», – заметил Юровицкий. Также мэрия не готова отказаться от сада камней, чиновники указывают, что это красиво и удобно. «На набережной тоже против были, а сделали – и теперь там все фотографируются, отдыхают на них», – заметил представитель мэрии.

Представитель движения «Парки и скверы» спросила, готовы ли представители администрации сегодня в 7 вечера прийти в парк и показать людям те деревья, которые они хотят вырубить. «Нет, это нерабочее время и я не дам разрешения нарушать указ губернатора [о запрете массовых мероприятий]», – заявил на это вице-мэр Алексей Бубнов, но пообещал, что сотрудники администрации повесят таблички на деревья, которые запланированы к вырубке. Общественница также поинтересовалась, проводилась ли экспертиза влияния освещения на птиц в парке, она опасается, что постоянный яркий свет повредит птицам. Бубнов на это заметил, что на опоры установят механизм, который поддерживает тусклый свет, а яркий включается по реакции на движение.

«Печально, конечно, что мы стоим уже месяц, идет задержка графика, а после закрытия забора начались вандальные действия. Сейчас идет демонтаж поребриков и разрушенного асфальтового покрытия, ни одно дерево не повреждено. А то, что в вашей группе вчера написано было, что техникой повалена рябина – вы посмотрите на корневую систему, там видно, что это гнилое дерево», – выступил представитель подрядчика. Он пообещал, что никакие деревья не будут повреждены из-за работ, их защитят деревянными щитами.

Слово взял депутат ЕГД Константин Киселев. Он начал объяснять присутствующим, что их на самом деле не услышали, из всех их замечаний учтено только одно – убрали экран. Он заявил, что надо обсуждать поэлементно, что надо оставить, а что убрать и т.д. Высказались также несколько человек, которые пришли защищать проект реконструкции. Выступила директор школы, которая рассказала, что для детей (а здесь проводят уроки физкультуры) освещение в парке необходимо, так как сейчас гулять до 10 утра из-за темноты просто невозможно. Слово взял эмоциональный мужчина-бегун: ему темно бегать без освещениея, а для детей нужны детские площадки. «Давайте ничего не делать, просто лес будет. Для чего он, кому нужны птицы? Их на новой набережной как грязи. Посмотрите, вечером там дети друг на друге лежат на детской площадке. Конечно, нужны новые детские площадки!».

Радикально новых предложений по реконструкции сегодня не прозвучало, но на протяжении всех двух часов встречи присутствующие постоянно поднимали одну и ту ж проблему – отсутствие обсуждения проекта с жителями. Общественники предлагали откатить ситуацию до стадии обсуждения, позвать ландшафтных специалистов, экологов, спросить мнения жителей. «Постоянно говорится о том, что проект не прошел общественное обсуждение. Но он был опубликован на сайте администрации и достаточно долго там висел и ни одного предложения от профессионального сообщества не было. Сейчас, когда проект ушел на стадию реализации и выделено финансирование, деньги получены из федерального бюджета – 95 %, городской бюджет финансирует 5 % – это примерно, как верните самолет я не успел на него сесть. На будущее – коллеги, давайте вовремя проводить обсуждения», – предложил Бубнов. Об эффективности онлайн-обсуждений ему в ответ высказалась представитель «Парков и скверов» Анна Балтина: «Это говорит не о том, что жители инертны, это говорит о том, что ваш метод не работает». Неоднократно было замечено, что мэрия очень выборочно принимает замечания во время онлайн-обсуждений, но останавливаться на этом никто не стал.

В завершение встречи слово взял первый председатель ЕГД и участник протеста Виктор Семин. Он предложил сторонам подписать обращение обществе нников из 14 пунктов. Среди них – сохранить по максимуму зеленые насаждения, сохранить в парке асфальт вместо укладки гранита, отказаться от площадки для йоги, амфитеатра с кинотеатром, сада камней. После председатель «Открытой России» Владислав Постников поинтересовался, готова ли мэрия учитывать мнение людей?

На это довольно эмоционально ответил Алексей Бубнов. «Мы готовы учитывать пожелания жителей и подписывать соглашение. Но мы не со всеми пунктами этого соглашения согласны.Мы идем на компромиссы, но мы не хотим, чтобы мнение жителя оставалось как единственно верное. Позвольте сказать. Я тоже местный житель. У меня тоже есть ребенок. Уж простите, у меня ребенка сбили в этом парке. Мне к кому приходить и говорить, что мне нужна отдельная велодорожка, чтобы в другой раз ребенка не сбили?» – заявил вице-мэр.

В итоге собравшиеся решили организовать рабочую группу, мэрия своих представителей назовет до конца недели. Обсуждение проекта реконструкции продолжится.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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