В мэрии отказались принимать замечания горожан к проекту развязки у «Калины»

В администрации Екатеринбурга подвели итоги общественных обсуждений проекта реконструкции развязки у «Калины». Свои замечания прислали 106 человек. Большая часть претензий была связана с тем, что развязка будет неудобной для автомобилистов, ухудшит экологическую обстановку, пройдет слишком близко от домов. В мэрии же заявили, что такие предложения «не подлежат учету».

Как сообщается в заключении о результатах общественных обсуждений, 38 человек предложили рассмотреть альтернативные варианты размещения развязки. Эту просьбу отклонили, так как «предложенное решение является наиболее оптимальным» и предусмотрено генпланом. 48 человек указали, что из-за новой развязки станет гораздо больше шума, пыли и выхлопных газов – в администрации пообещали установить шумозащитные экраны. 25 человек после изучения проекта пришли к выводу, что въезд и выезд с Синих Камней только по полосам разгона и торможения – это небезопасно, на что в мэрии ответили, что будет еще один выезд около автосервиса на Анны Бычковой, да к тому же будут построены подземные и надземные пешеходные переходы.

Около двух десятков горожан обеспокоило то, что из-за расширения развязки рухнут цены на и без того недорогие квартиры на Синих Камнях, некоторые переживают из-за того, что мосты будут проходить практически вплотную к их окнам – в мэрии ответили, что из-за повышения пропускной способности квадратные метры только вырастут в цене, а что касается окон, то в запасе предусмотрено минимум 20 метров до домов, будут поставлены шумозащитные экраны и разбит газон.

Один из участников обсуждений указал, что проект от заторов не избавит, с полосы разгона на Комсомольской автомобилисты будут упираться в автобусную остановку, на выезде из Синих Камней на Малышева сливаются четыре потока без регулирования, что добавит ДТП и пробок. В мэрии указали, что у них есть проект, подготовленный «Уралгипротрансом», и мнение горожанина учтено не будет. Десять человек вовсе высказались против утверждения проекта, им тоже ответили, что «предложение не подлежит учету». Кроме того, свои замечания прислали коммерсанты, которые переживают о сносе их торговых точек, но и они тоже были проигнорированы.

В итоге из всех предложений в администрации пообещали учесть только два: в одном случае житель города указал на ошибки в оформлении документации, в другом горожанин нашел расхождения границ территорий с теми, что указаны в генплане.

«Новый День» ранее описывал, как предлагается перестроить развязку у «Калины». Работы должны начаться в 2020 году, они растянутся на 5 лет.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 23.12.19

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