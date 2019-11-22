Администрация Екатеринбурга обнародовала проект развязки у «Калины» с двухэтажным перекрестком (СХЕМЫ)

Администрация Екатеринбурга опубликовала проект развязки у «Калины» и запустила общественные обсуждения.

Сейчас, как указано в справочных материалах, все автомобильные пересечения на развязке находятся на одном уровне, ширина дороги на Базовом переулке 15-18 метров, на улице Комсомольской 14-15 метров. Предполагается, что мост на Комсомольской снесут и на его месте сделают новый, шириной 16 метров, по две полосы движения в каждую сторону. Впрочем, и сейчас там движение организовано так же.

Мост через железную дорогу реконструируют и отстроят правый подъезд к нему. «Транспортный узел на пересечении ул. Комсомольской с автодорожным подходом к путепроводу через ж/д линию Шарташ – Егоршино подлежит полной реконструкции», – указано в документации. Судя по эскизам, перекресток с Сибирским трактом станет двухэтажным, непосредственно в районе «Калины» разворот тоже переносится на другой «этаж», таким образом, избавятся от двух светофорных перекрестков. Изменится поворот с Базового на Сибирский тракт: сейчас одна полоса едет прямо, вторая – прямо или направо. После реконструкции одна полоса останется для движения прямо и одна на поворот, причем они будут на разных уровнях. А поток в основном сейчас стоит в пробках на прямой проезд. Поворот с Сибирского тракта на Комсомольскую тоже будет выглядеть иначе.

Кроме того, в мэрии хотят сделать тротуары шириной 3 метра и велодорожки по 2,5 метра, а пешеходные переходы будут как наземными, так и подземными. Один из подземных будет находиться в районе «Калины» и вести к «Комсомоллу». Сейчас на развязке под землю людям спускаться нигде не предлагают.

Общественные обсуждения проекта продлятся 20 декабря этого года.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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