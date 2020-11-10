В бюджете-2021 не нашлось миллиардов на реконструкцию развязки у «Калины»

Реконструкцию развязки у «Калины», которую должны были начать в этом году, но перенесли на следующий, снова могут отложить. Объема финансирования, который предусмотрен проектом бюджета на 2021 год, на масштабные работы недостаточно. Как сообщается в пояснительной записке к проекту, областной бюджет в 2021 году готов выделить городу 100 млн рублей на строительство транспортной развязки, такая же сумма предусматривалась в этом году, и столько же заложили на 2022 год. А вот в 2023 году предлагается выделить 2,4 млрд рублей. Впрочем, это плановый период, распределение денег на два и три года могут пересмотреть, как часто и бывает.

Отметим, весной этого года в минтранспорта Свердловской области заявляли, что даже несмотря на пандемию уже в этом году будет заключен контракт на реконструкцию развязки у «Калины», а завершить работы должны к 2023 году.

В октябре мэрия сообщила, что контракт на строительно-монтажные работы не заключен, это должно произойти в ноябре (к моменту публикации торги не объявлялись), а реконструкция начнется в 2021 году. Администрация оценила работы в 6 млрд рублей, только за счет бюджета города реконструкцию провести нереально, потребуется областное финансирование. Сообщалось также, что на первый этап – строительство переезда на дублер Сибирского тракта – должны будут потратиться и город, и область, по 1,7 млрд рублей.

Реконструкция продлится 3-4 года, «Новый День» ранее сообщал, как будет выглядеть новая развязка.

Добавим, развязка у «Калины» – один из самых проблемных участков Екатеринбурга. В черный список из-за заторов эту развязку ГИБДД включила еще в 2007 году.

Участок планировали реконструировать, был готов проект, и вот-вот должны были начаться работы. «К работам на развязке у «Калины» планируется приступить уже в этом году», – такую новость публиковала администрация города в 2013 году. Но этого не произошло.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 10.11.20

Экспертиза доказала, что активист Румянцев во время конфликта в сквере серьезных травм не получил. / Мастера Екатеринбурга и области переведут больным детям выручку с тату-марафона. / Богатые, бедные и забывчивые: избирком обнародовал сведения о доходах кандидатов в гордуму. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»