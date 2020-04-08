В минтранспорта надеются начать реконструкцию развязки у «Калины» в этом году

Корректировки бюджета из-за коронавируса могут сказаться на масштабных дорожных стройках Екатеринбурга. В минтранспорта Свердловской области надеются, что уже в этом году будет заключен контракт на реконструкцию развязки у «Калины», завершить работы должны к 2023 году.

«Мы работаем с федеральным Министерством транспорта по обеспечению дополнительных средств, пока вроде бы все получается. 2023 год это дедлайн, который мы для себя ставим, опасений на сегодняшний день пока нет», – прокомментировал сегодня на пресс-конференции заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев.

«Что касается ремонтов дорог – никаких изменений не предвидится, что касается строительства второй очереди Макаровского моста, реконструкции развязки у «Калины», то возможны какие-то подвижки. Проекты долгоиграющие, не на один год. Подвижки по срокам финансирования возможны, промежуточные цифры, возможно, поменяются, а окончательные сроки сдачи мы сдвигать не планируем», – отметил вице-мэр Екатеринбурга по вопросам благоустройства Алексей Бубнов. Он также заверил, что все ремонты дорог, в том числе по программе «Безопасные и качественные дороги», состоятся, их никто корректировать не будет.

Ранее глава города Александр Высокинский заявил, что из-за пандемии депутаты скорректируют бюджет, что, по его прогнозам, скажется на расходах на дороги. «По дорогам – средства на текущий ремонт мы, скорее всего, оставим, а вот по средствам на строительство новых дорог, на большие капитальные ремонты, нужно будет принимать решение в зависимости от доходов бюджета», – сообщал мэр.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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