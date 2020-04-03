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Пятница, 3 апреля 2020, 10:53 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге перепишут бюджет из-за коронавируса. Под вопросом дорожные работы

В ближайшие выходные депутаты гордумы Екатеринбурга начнут переписывать бюджет. Приоритет города – здравоохранение, выплаты зарплат бюджетникам и другие обязательные траты, сокращать будут статьи, относящиеся к так называемому бюджету развития. И весьма вероятно, что сокращение финансирования скажется на дорогах.

«По дорогам – средства на текущий ремонт мы, скорее всего, оставим, а вот по средствам на строительство новых дорог, на большие капитальные ремонты, нужно будет принимать решение в зависимости от доходов бюджета», – сообщил глава города Александр Высокинский в эфире «Эхо Москвы Екатеринбург».

Отметим, в 2021 году в Екатеринбурге планировали начать строительство развязки у «Калины», проект уже прошел общественное обсуждение. Из других крупных ожидаемых строек – трамвайные ветки в Академический и Солнечный, проектирование второй ветки метро. Впрочем, в реальности последнего горожане сомневались и до пандемии коронавируса.

Екатеринбург, Елена Иванова

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