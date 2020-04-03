Высокинский: 40% екатеринбуржцев заняты в малом бизнесе, но надо платить бюджетникам

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский анонсировал корректировку бюджета в условиях пандемии Covid-19. По его словам, власти думают, чем помочь малому бизнесу. В столице Свердловской области 40% населения работают в малом и среднем бизнесе. И падение их доходов означает в итоге сокращение бюджета города. Администрация и депутаты рассмотрят послабления в оплате аренды и тех налоговых сборах и обязательных платежах, которые находятся в ведении муниципалитета. Но снимать все платежи с бизнесменов нельзя, потому что надо платить бюджетникам.

«Так же, как и бизнес, город столкнулся с серьезным падением доходов. Вместе с тем город Екатеринбург – это более 60 тысяч людей, которые получают заработную плату из городского бюджета. И нам нужно будет обеспечивать бесперебойную выплату заработной платы и в мае, и в апреле, и в июне. Май, июнь, июль – это время отпусков, мы единовременно выплачиваем по несколько миллиардов в месяц. И, естественно, нам нужно будет принимать решения по корректировке бюджета. Рассчитываю, что мы за выходные с нашими коллегами депутатами, Игорем Валерьевичем (Володиным, спикером гордумы, – прим. ред.) решения доработаем и в понедельник-вторник будем объявлять», – прокомментировал Высокинский в эфире «Эхо Москвы Екатеринбург».

Он также анонсировал урезание расходов бюджета на строительство дорог.

Екатеринбург, Елена Иванова

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