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Пятница, 3 апреля 2020, 10:53 мск

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Миллионы на депутатский пиар перенаправят на погашение бюджетных долгов Екатеринбурга

Гордума Екатеринбурга отменила запланированные траты на освещение своей работы в СМИ в сумме 11,857 миллиона рублей. Эти деньги будут направлены на погашение срочных бюджетных обязательств. Соответствующее обращение к мэру направил спикер думы Игорь Володин.

Напомним, 11,8 миллиона были заморожены при верстке городского бюджета на 2020 год. Изначально депутаты планировали потратить деньги на собственный пиар в прессе. На прошлой неделе даже был объявлен тендер на подготовку газетных публикаций и телеинтервью с народными избранниками.

Многие депутаты критиковали эту инициативу и предлагали направить деньги на закупку машин скорой помощи или на помощь жителям города в условиях пандемии коронавируса. В итоге было принято решение вернуть деньги в бюджет. Володин сообщил, что сделал это, посовещавшись с коллегами. «В сложившихся экономических условиях, когда действуют ограничительные меры, бизнес терпит, ряд отраслей и граждане нуждаются в поддержке, под вопросом находится и наполняемость бюджета. Нынешняя ситуация требует от всех объединения усилий, принятия взвешенных и грамотных решений», – заявил спикер.

Он также анонсировал совместное заявление с главой Екатеринбурга Александром Высокинским о мерах поддержки малому и среднему бизнесу. Оно будет сделано в понедельник, 6 апреля.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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